Kültürel açıdan önemli bir şehri olan Çanakkale, yerel yönetimlerinin de merak edildiği bir yerdir. Bu kapsamda Çanakkale Belediye başkanı hangi partiden seçildi sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte olan bir sorudur. Peki, Çanakkale Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Çanakkale Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Ülgür Gökhan hangi partiden Belediye başkanı oldu?

Çanakkale Belediye başkanı hangi partiden seçildi sorusu, Çanakkale Belediye başkanını merak eden kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Çanakkale Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Ülgür Gökhan hangi partiden Belediye başkanı oldu? İşte Çanakkale Belediye Başkanı ve siyasi tercihi

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN SEÇİLDİ?

Çanakkale Belediye Başkanı, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altından seçilmiştir. Çanakkale'nin o dönemki belediye başkanı olan Ülgür Gökhan, CHP'nin adayı olarak seçimlere katılmış ve Çanakkale Belediye Başkanı olmuştur.

2019 Çanakkale yerel seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Ayhan Gider %35,61 oy alırken Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Patisi'nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.

ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?

Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti. 1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu. Üniversite eğitimi için gittiği Ankara ona bundan böyle yaşamını paylaşacağı ve hayatının her alanında desteğini esirgemediği eşi Hale Gökhan'la da tanışma fırsatı sundu. Bir erkek bir kız sahibi olan Gökhan ailesi, aileye yeni katılan üyeleriyle gün geçtikçe büyümektedir.