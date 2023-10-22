Can Yaman'ın sert tepki gösterdiği kişiyle ilgili paylaşılan videoda Can Yaman'ın telefonu şahsın elinden alarak fırlattığı görülüyor. Ünlü oyuncu dikkat çekici hareketlerde bulunduğunu belirttiği o kişinin hayranı olmadığını vurgulanırken Can Yaman telefon fırlatma olayı ne, kimin telefonunu fırlattı, sorularının yanıtları araştırıldı.

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kaydeden bir kişinin cep telefonunu elinden alarak fırlattı. Peki, Can Yaman telefon fırlatma olayı ne, kimin telefonunu fırlattı?

CAN YAMAN KİMİN TELEFONUNU FIRLATTI?

'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulan Can Yaman, Gazete Duvar'da yer alan habere göre, otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişini elindeki telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka bir kişi tarafından da görüntülendi.

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.

Yaman, burada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişini elindeki telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka bir kişi tarafından da görüntülendi. Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmenidir.[2] İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için PriceWaterhouseCoopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Yaman, iyi derecede İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Yaman ilk olarak, Gülnur Gökçe'nin Porselen Düşler klibinde rol almıştır. İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır. 2015-2016 yılları arasında, yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı, FOX'ta yayımlanan İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, başrollerini Yeliz Kuvancı ile paylaştığı, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in de yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide Tarık Çam karakterini canlandırdı. 2017 yılında yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Dolunay adlı dizide Ferit Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan, Çağrı Bayrak ve Aytaç Çiçek'in yönettiği, başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Can Divit karakterini canlandırdı.[8] 2020 yılında FOX'ta yayımlanan, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Deniz Yorulmazer'in yönettiği Bay Yanlış adlı dizide Özgür Atasoy karakterini canlandırdı.