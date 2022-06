Can Yaman olayı nedir? (VİDEO) Can Yaman'a tepki olayı! Can Yaman ne yaptı?

Can Yaman olayı nedir merak ediliyor. Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Can Yaman damga vurdu. Peki, Can Yaman olayı nedir? Can Yaman ne yaptı? İşte, Can Yaman'a tepki olayı haberimizde...

CAN YAMAN OLAYI NEDİR?

Disney Plus'ın lansmanı için Türkiye'ye gelen Can Yaman, mekanın girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı için protesto edildi. Yaman'ın tavırlarına sinirlenerek kameralarını indiren basın mensubu üyeleri, oyuncunun arkasından bağırarak "İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, lansman için Türkiye'ye geldi. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhatap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi. Gecce'de yer alan görüntüde; basın mensupları, kendileriyle muhatap olmayan Yaman'ı protesto etti. Salona girerken Yaman'ın çekmek istemeyen gazeteciler, kameraları indirerek "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman 8 Kasım 1989, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve avukattır.

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmeni kökenlidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için PriceWaterhouseCoopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Yaman, iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi almıştır. İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır. 2015-2016 yılları arasında, yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı, FOX'ta yayımlanan İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras karakterini canlandırmıştır. 2016-2017 yılları arasında başrollerini Yeliz Kuvancı ile paylaştığı, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in de yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide Tarık Çam karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Dolunay adlı dizide Ferit Aslan karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan, Çağrı Bayrak ve Aytaç Çiçek'in yönettiği, başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Can Divit karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Deniz Yorulmazer'in yönettiği Bay Yanlış adlı dizide Özgür Atasoy karakterini canlandırdı.

2020'nin Aralık ayında, İtalyan bir yapım şirketi olan Luxvide şirketi ile roman kahramanının anlatılacağı Sandokan isimli bir dizi için anlaşma yaptı. Şirketin sahibi Luca Bernabei ile RTL radyosuna konuk oldu ve yeni dizi projesi hakkında anlaştıklarını duyurdu.

