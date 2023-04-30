Can Tanrıyar, son günlerin en çok merak edilmekte olan isimleri arasında yer aldı ve Can Tanrıyar kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok kişi tarafından detaylı araştırmalar gerçekleştirildi. Peki, Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi!

Can Tanrıyar kimdir? Sorusu, gündemde yer alan sorular arasında birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor ve merak ediliyor. Daha öncesinde birçok kez gündeme gelen Can Tanrıyar, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi!

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Can Tanrıyar, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni okudu ve mezun oldu. Türk Milli Hentbol takımında da oynadı. Gazetecilik hayatına Milliyet gazetesinde muhabirlikle başlamıştır. Haftada bir gün hentbol panorama yazıları yazdı. Askerliğini yaptıktan sonra gazeteciliğe Fenerbahçe muhabiri olarak devam etti. Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor merkezinde çalıştı.

Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre "Uçankuş" adlı programını yaptı.

Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988)ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır. 2000 yılında boşandı.

Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov programında canlı yayında 28 Aralık 1998`den beri ilişkisini sürdürdüğü şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. Petek Dinçöz'e sürpriz yapmak üzere organize edilen Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal`ın kıydığı nikahta gelinin şahidi RTÜKBaşkanı Zahid Akman, damadın şahidi ise Kanal D Haber Genel Müdürü Mehmet Ali Birand oldu. 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.