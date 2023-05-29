Oyuncu Can Sipahi'nin rol aldığı dizi ve filmler nelerdir merak edildi. Peki, Can Sipahi kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde oynadı? Can Sipahi ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Can Sipahi geliyor. Peki, Can Sipahi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Can Sipahi'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

CAN SİPAHİ KİMDİR?

Can Sipahi (d. 20 Ocak 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.

İlk kez "Ah Kalbim" adlı diziyle TRT 1'de oyunculuğa başlamış, TNT'de yayımlanan "Yıldız Masalı" adlı dizide Umut karakteri ile tanınmıştır. İlköğretim ve lise eğitiminin bir bölümünü TED Ankara Kolejinde yapmış, ardından Rıdvan Ege Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliğinde tamamlamıştır. Hâlen Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk master 1. sınıf öğrencisidir. 2010 yılında Yıldız Masalı'nın devamı olarak FOX'ta yayımlanan "Öğretmen Kemal" isimli dizide, solistliğini yaptığı "mojito Band" isimli müzik grubuyla, sözünü ve müziğini kendilerinin yaptığı "Sahte Dünya" adlı şarkılarıyla gündeme gelmiş ve dizide Doruk isimli karakteri canlandırmıştır. 2012-2013 yılları arasında Disney Channel'ın "Art Attack" adlı programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında ise Kanal D'de yayımlanan İntikam adlı dizide Barış Denizci karakteriyle atak, hırslı ve dürüst bir genci canlandırmıştır. Mayıs 2014'te, Kanal D'de yayımlanan Güneşi Beklerken'e Bora karakteriyle dâhil oldu. 10 Şubat 2015'te Aşk Yeniden adlı dizide Orhan karakterini canlandırmaya başladı.

2017'de, TRT 1'de yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında sona eren Payitaht: Abdülhamid'de Şehzade Abdülkadir'i canlandırdı.

Filmografisi

Şebeke (2023-)

Payitaht: Abdülhamid (2017) - Şehzade Abdülkadir

Aşk Yeniden (2015-2016) - Orhan Günay

Beni Böyle Sev (2014)

Güneşi Beklerken (2014) - Bora

İntikam (2013-2014) - Barış Denizci

Art Attack - (Program sunuculuğu) - (2012)

Yıldız Masalı (2011) - Umut

Öğretmen Kemal (2010) - Doruk

Ah Kalbim (2009) - Batu

Oynadığı reklam filmleri