Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Can Selçuki hakkında araştırmalar yapılıyor. Can Selçuki kimdir? Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi!

CAN SELÇUKİ KİMDİR?

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini, ekonomi alanında Bocconi Üniversitesi'nden almıştır. 4 sene boyunca Dünya Bankası Ankara Ofisinde ekonomistlik görevi yürütmüştürçalışmaları arasında Türkiye'nin en kapsamlı bölgesel yatırım ortamı araştırma anketi ve analizi ile firmaların yönetim kalitesini öçenn anket çalışması ve analizi bulunmaktadır. Bu görevi sırasında Türkiye ve Azerbaycan'da kamu ve özel sektör ile rekabetçiliğinin arttırılması alanında çalışmalarda bulunmuştur. Dünya Bankasına katılmadan önce 3 sene boyunca Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Çaalışmaları Merkezinde (CEPS) ekonomist olarak çalışmıştır. Türkiye'de ticaretin rekabetçiliği, bölgesel rekabet ve inovasyon politikaları üzerine makale ve raporları bulunmaktadır. Hala Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) yönetim kurulu üyeliği yürütmektedir.