Can Okanar kimdir? Can Okanar kaç yaşında ve nereli? Can Okanar hayatı ve biyografisi! - Haberler

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CAN OKANAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mart 1950

Kaç yaşında: 71 yaşında

TRT'de başladığı kariyerine, özel TV kanallarında devam etmiştir. 80'li yıllarda TRT'deki "TV Dergisi" programıyla dikkat çekmiştir. Daha sonra Kanal 6 televizyonunda Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. Bir dönem Kanal 6'da, sabah haberlerinin öncüsü "Bu Sabah" programının yapım ve sunuculuğunu üstlenmiştir. Kanal 6 yıllarının ardından, ekran partneri siyasetçi ve yorumcu Cüneyt Canver ile birlikte tekrar TRT'ye transfer olmuştur. TRT'de bir kez daha sabah haberlerine imza atmıştır. Ekranlara uzun süre ara veren Okanar, 2012 yılı başında A Haber televizyonu ile anlaşmıştır.

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