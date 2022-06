Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf hayatı ve biyografisi! Can Maxim Mutaf kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Can Maxim Mutaf merak konusu oldu. İşte Can Maxim Mutaf hakkında merak edilen Can Maxim Mutaf kimdir, Can Maxim Mutaf hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.

Millî takım kariyeri

Can Maxim Basketbol Ümit Milli takımında oynamaktadır.

2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.

