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Can Keleş Beşiktaş'ta! Can Keleş transferi gerçekleşti mi?

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Futbol dünyasında transfer dönemi hızla devam ederken, Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş oldu. Can Keleş'in transfer süreci tamamlandı ve Beşiktaş'a katıldığı resmi olarak duyuruldu. Futbolseverler transfer haberini büyük bir merakla bekliyordu.

Beşiktaş, uzun süredir üzerinde çalıştığı Can Keleş transferinde mutlu sona ulaştı. Fatih Karagümrük, Can'ın transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş ise 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen genç yıldız, yıllık 21 milyon TL maaş alacak.

TRANSFERİ KARAGÜMRÜK DUYURDU

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Can Keleş Beşiktaş'ta! Can Keleş transferi gerçekleşti mi?

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü. Can Keleş'in ise siyah-beyazlılardan yıllık 21 milyon TL maaş kazanacağı gelen bilgiler arasında.

CAN'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Austuria Wien altyapısından yetişen Can Keleş, geçtiğimiz sezon Karagümrük'e transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip ile 39 maça çıkan Can, 5 gol 3 asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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