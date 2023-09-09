Can Gümüş kimdir? MasterChef Şef Can Gümüş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Can Gümüş geliyor. Peki, Can Gümüş kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Gümüş, genç yaşına rağmen olağanüstü kuruluşlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Kalbinde bir dünya gezgini olan kendisi, Türkiye'de eğitim gördü, İstanbul'da şef oldu, ardındanÇin'e gitti ve ayrıca 5 yıldızlı bir otelde Kıbrıs'tan geçti. Enver Can Gümüş, 2017 yılında Hilton Creek'in ve ünlü "Masa 9"un mutfak ekiplerinden sorumlu olmak üzere Dubai'ye göç etti ve ardından Junior Aşçı Yardımcısı oldu.

Şef Gümüş, orada doğduğundan bu yana, bu çok özel tatlarda, taze ve sade, en kaliteli yemekleri Türk versiyonuyla sunmak için eşsiz bir kültürel birikim sergiliyor.