Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara-Altındağ Belediye Başkan adayı Can Güler'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Can Güler kimdir? Zafer Partisi Ankara- Altındağ Belediye Başkan adayı Can Güler kaç yaşında, nereli?

CAN GÜLER KİMDİR?

Can Güler, Zafer Partisi'nin Altındağ Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.