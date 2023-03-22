Uzun bir süredir Halk Tv ekranlarında yer almakta olan Can Coşkun'un Halk Tv'den ayrılması ile birlikte Can Coşkun neden ayrıldı? Sorusu gündeme geldi. Birçok izleyici tarafından Can Coşkun Halk Tv'den neden ayrıldı, ayrılma sebebi ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Can Coşkun neden ayrıldı? Can Coşkun Halk Tv'den neden ayrıldı, ayrılma sebebi ne? Can Coşkun hangi kanalda?

Halk Tv'den ayrılan Can Coşkun'un yer almakta olduğu yeni kanal da oldukça merak edilmekte. Ayrıca Can Coşkun Halk Tv'den neden ayrıldı sorusu da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve bu nedenle Can Coşkun neden ayrıldı? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Can Coşkun neden ayrıldı? Can Coşkun Halk Tv'den neden ayrıldı, ayrılma sebebi ne? Can Coşkun hangi kanalda?

CAN COŞKUN NEDEN AYRILDI?

Halk Tv ekranlarında yer almakta olan Can Coşkun, Halk Tv ile yollarını ayırdığını Twitter hesabı üzerinden şu açıklamalar ile duyurdu;

"10 yıla yakın süren Halk TV mesaisinin sonuna geldik. Yıllarca özel haber ve yayınlar ile açık ara farkla reyting rekorlarına imza attık. Kararımı cuma akşamı bildirmiş ve yollarımı ayıracağımı sözlü olarak iletmiştim. Yarın resmi ayrılık sonrası yeni adresi duyurmak üzere.

Bu süre zarfında beraber emek harcadığım tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetici kadrosuna teşekkür ederim. Haber koşumuz sürecek.

Başta meslek büyüklerim, arkadaşlarım ve çok değerli izleyenler olmak üzere iyi dileklerini sunan binlerce mesajınız için teşekkürler. Etik gereği cuma akşamı verdiğim yeni adres kararını, yarın sabah resmi ayrılık sonrası duyurmayı tercih ediyorum. Anlayışınıza sığınıyorum."