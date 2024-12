Can Borcu nerede çekiliyor?

'Can Borcu' adlı dizi, aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakterin kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşme süreci, izleyiciyi hikayeye derinlemesine bağlıyor. Dizi, çözülmeyi bekleyen düğümlerle merak uyandırıyor ve hangi sırların açığa çıkacağı, hangi bağların kopacağı konusunda izleyicinin merakını artırıyor. Peki, Can Borcu nerede çekiliyor?

CAN BORCU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Can Borcu dizisi çekimleri İstanbul'un Levent, Maslak ve Sarıyer gibi farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

CAN BORCU KONUSU NE?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

CAN BORCU OYUNCULARI KİM?

Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.