Can Bonomo konserleri 2022! Can Bonomo konser takvimi! Can Bonomo konserleri nerede, ne zaman? - Haberler

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo (d. 16 Mayıs 1987, İzmir), Türk şarkıcı, şair ve oyuncudur.

İçindekilerSefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Bonomo, müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu.

Ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo Klas ve Number 1 FM'e daha sonra radyoculuk için başvurarak kabul edildi ve Can Bonomo Show adlı programına başladı. Bir süre sonra Radio N101'e geçerek programına burada devam etti.

MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express adlı programı sunmaya başladı. Üniversitede verilen ödevi için hazırladığı Hoppala adlı kısa filmi daha sonra Facebook'a yükledi ve film çok paylaşılarak ilgi topladı. Dizi projesi için çalışan Seray Sever bu filmi izledikten sonra Can Bonomo'yu bularak görüşmeye davet etti. Görüşmeye giden Bonomo kendisine sunulan başrol teklifini kabul ederek +18 adlı dizide oynamaya başladı.

Tanıştığı albüm yapımcısı Can Saban'a bir demo kaydedip gönderdi. İki yıl süren çalışmanın ardından, Can Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup adlı ilk albümü Ocak 2011'de yayınlandı. Bu albümünde yer alan biri hariç tüm şarkıların söz ve müziği Can Bonomo'ya aittir.

22-24 ve 26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği 9 Ocak 2012 tarihinde duyuruldu. 22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tanıttı. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk on arasına girerek 26 Mayıs'ta yapılacak olan finalde yarışma hakkını kazandı. 26 Mayıs'taki finalde, 112 puan alarak yarışmayı yedinci sırada tamamladı.

ÖDÜLLERİ

8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp'le paylaştı.)

2. OMÜ Medya Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

