Can Bartu Arslan kimdir? Can Bartu Arslan kaç yaşında ve nereli? Can Bartu Arslan'ın hayatı!
Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan kimdir ve hangi dizilerde oynadığı gündeme geliyor. Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin Orizzonti Bölümü'nde Altın Aslan için yarışacak olan Yurt filminin başrolü Can Bartu Arslan, film gösteriminden sonra dakikalarca ayakta alkışlandı. Ardından, Can Bartu Arslan kaç yaşında ve kimdir soruları merak edildi. Peki, Can Bartu Arslan kimdir? Can Bartu Arslan kaç yaşında ve nereli? Can Bartu Arslan'ın hayatı!
Can Bartu Arslan kimdir ve Can Bartu Arslan kaç yaşında, nereli olduğu sıklıkla araştırılıyor. Can Bartu Arslan'ın hayatı ve yer aldığı projeler gündeme geliyor. Can Bartu Arslan kimdir? Can Bartu Arslan kaç yaşında ve nereli? Can Bartu Arslan'ın hayatı! Detaylar haberimizdedir…
CAN BARTU ARSLAN KİMDİR?
2000 yılında İstanbul'da doğan Can Bartu Arslan, çocuk yaşta oyunculuğa başladı. İlk dizisine 8 yaşındayken Cennet'in Çocukları projesi ile başladı. 2018'de Okan Universitesi Konservatuar Tiyatro bölümünü tam burslu olarak kazandı. Eğitimi hala devam etmektedir.
Oynadığı Diziler
Öğretmen / Çetin / 2020
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2015-2019
Ulan İstanbul / 2014-2015
Galip Derviş / 2013
Annem Uyurken / 2012
Köstebekgiller / 2012
Çılgın Dostlar / 2009-2011
Es Es / 2009
Cennet'in Çocukları / 2008
Oynadığı Filmler
The Shoes (Kısa Film) / 2018
Zaman Makinasi 1973 / 2014