Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı?

Can Atalay tahliye oldu mu? Sorusu, Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ihlal kararına uyulmamasını ele almasının ardından tekrar gündeme geldi ve merak edildi. ANAYASA Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Peki, Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı?

CAN ATALAY TAHLİYE OLDU MU?

Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez hak ihlali kararı verilen tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için avukatları, meslektaşları ve destekçileri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Can Atalay henüz tahliye edilmedi.

Tutuklu milletvekili Can Atalay için avukatları, meslektaşları, Berkin Elvan'ı annesi Gülsüm Elvan'ın da bulunduğu arkadaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne bugün basın açıklaması yaptı. Grup, "Can Atalay'a özgürlük" pankartı açtı.

AYM, Gezi Parkı davasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a göndermiş; Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.