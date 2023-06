Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yapan Can Atalay hakkında merak edilenler Can Atalay neden tutuklandı? Can Atalay neden yargılandı? soruları ile aratılıyor.

1976'da İstanbul'da doğdu. Bankacı bir anne ile muhasebeci bir babanın tek çocuğu olan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanıyken 1971'de siyasi bir suikastle öldürülen Şerafettin Atalay'ın yeğendir.

CAN ATALAY NEDEN TUTUKLANDI?

Şerafettin Can Atalay (d. 24 Mart 1976, İstanbul), Türk avukat ve aktivist.

Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Davası'nda yargılandı; 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili oldu.

Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilip gözaltına alındı; yargılandığı iki davadan beraat etti. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'da Silivri Kampusundaki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atalay, 2023 Türkiye genel seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili adayı olarak katıldı ve seçildi.