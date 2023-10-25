Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ancak tutuklu bulunan Can Atalay'ın son durumuna dair gelişmeler merak edildi ve Can Atalay'ın son durumu ne? Sorusu ile internet üzerinde araştırıldı. Peki, Can Atalay'ın son durumu ne?

Can Atalay'ın son durumu ne? Mahkeme Can Atalay için ne karar verdi?

Can Atalay'ın son durumu ne? Sorusu, seçimlerden bu yana birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor AYM, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin kararını verdi. Peki, Can Atalay'ın son durumu ne?

CAN ATALAY'IN SON DURUMU NE?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ancak tutuklu bulunan Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Dosya, yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ele alınacak. 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

18 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti. Bugün başvuruyu değerlendiren AYM, Atalay'ın hak ihlaline uğradığına karar verdi. Dosya, şimdi yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.