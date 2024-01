Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü?

Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü? Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Görüşmelerin ardından Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü merak edildi. İşte detaylar...

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.

25 Nisan 2022 tarihinden bu yana Gezi davası nedeni ile Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunmaktadır.