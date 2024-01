Can Atalay davası nedir? Can Atalay son durum ne?

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Yaşanan olaylar sonrası gündem olan isim hakkında Can Atalay davası nedir? Can Atalay son durum ne gibi konular araştırıldı.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.

CAN ATALAY DAVASI NEDİR?

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın okunması için TBMM Genel Kurulu toplandı. Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükseldi. CHP'nin kapalı oturum önergesi ilk başta kabul edilirken, daha sonra iptal edilerek yeniden açık oturuma geçildi.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gerginliğin bir türlü son bulmadığı Genel Kurul'da Can Atalay kararı sonunda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Muhalefet milletvekilleri karar okunduğu sırada Meclis kürsüsüne yürüdü. Tepki gösteren vekiller ellerindeki Anayasa kitapçığını fırlattı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ SIRALARI YUMRUKLADI

Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükseldi. Vekillerin sıraları yumruklaması ve divana yürümesinin ardından Genel Kurul'da kapalı oturuma geçildi. CHP'nin 'kapalı oturum' önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Birleşime ara verildi.

KARARIN OKUNMASINA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

CHP'nin kapalı oturumu kararın okunmasına engel olmak ve sürecin her anının Meclis tutanaklarına geçmesini sağlamak amacıyla istediği öğrenildi.

YENİDEN AÇIK OTURUMA GEÇİLDİ

TBMM kapalı oturum kararından vazgeçerek yeniden açık oturuma geçildi. Can Atalay'la ilgili kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMIŞTI

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği sorusuna, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" Biz de Meclis olarak konuyu takip edeceğiz, Meclis'in üzerine düşen bir görev varsa yerine getirmeye çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

AYM'NİN 2. HAK İHLALİ KARARI DA YARGITAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay, AYM'!nin 2. hak ihlali kararını da uygulamamıştı.