Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Can Ataklı geliyor. Peki, Can Ataklı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? İşte detaylar...

Gazeteci, yazar ve haber sunucusu Can Ataklı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Can Ataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Can Ataklı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

CAN ATAKLI KİMDİR?

Mustafa Can Ataklı (d. 25 Mayıs 1956, Diyarbakır), Türk gazeteci, yazar ve haber sunucusu.

İlk yılları

Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olan Ataklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babasının ilk tayin yeri olan Diyarbakır'da doğmuştur. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.

Meslek yaşamı

Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu mezunudur. Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılına Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 2015 yılının Ekim ayından beri çalışmakta olduğu Korkusuz Gazetesinde yazmaktadır. 2016 yılında hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur. 2017 yılından beri Tele1 televizyonunda çalışırken 2 Ağustos 2021 tarihinde görevini bırakmıştır ve Flash haber'>Haber ile anlaşmıştır. 11 Ekim 2021 tarihinden bu yana Flash Haber'de hafta içi her gün yayınlanan ana haber bültenini sunmaktadır.

Özel hayatı

Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile yaptı. Bu evlilikten Peri adında bir kızı olmuştur.

Rol aldığı filmler ve diziler