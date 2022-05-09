Gündeme dair açıklamalarıyla merak edilen isimlerin başında Can Ataklı geliyor. Peki, Can Ataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Can Ataklı'nın hayatı ve biyografisi!

CAN ATAKLI KİMDİR?

Mustafa Can Ataklı (d. 25 Mayıs 1956, Diyarbakır), Türk gazeteci, yazar ve haber sunucusu.

Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olan olup, Ataklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babasının ilk tayin yeri olan Diyarbakır'da doğmuştur. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.

Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılına Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 2015 yılının Ekim ayından beri çalışmakta olduğu Korkusuz Gazetesinde yazmaktadır. 2016 yılında hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur. 2017 yılından beri Tele1 televizyonunda çalışırken 2 Ağustos 2021 tarihinde görevini bırakmıştır.Yeni sezon için Flash TV ile anlaşmıştır.

Özel hayatı

Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile yaptı. Bu evlilikten Peri adında bir kızı olmuştur.

Rol aldığı filmler ve diziler

Son (2002)

Ateşten Koltuk (2008) Rolü: Müsteşar Sinan

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