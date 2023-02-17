Çamoluk nerede, hangi ile bağlıdır? Çamoluk haritadaki yeri neresi? Çamoluk ilçe mi, hangi şehrin nerenin ilçesidir, hangi ilde bulunur?

Yeni Çamoluk Otomotiv'in gündemde yer almasıyla birlikte vatandaşlar Çamoluk'un nereye, hangi ile bağlı olduğunu merak etti. Peki, Çamoluk nerede, hangi ile bağlıdır? Çamoluk haritadaki yeri neresi? Çamoluk ilçe mi, hangi şehrin ilçesidir, hangi ilçede bulunur? İşte detaylar...

Çamoluk ilçe mi, nereye bağlıdır? Çamoluk ilçesi hangi ile aittir? Çamoluk nerede bulunur? Çamoluk haritadaki yeri neresidir? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

ÇAMOLUK NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Çamoluk, Giresun ilinin bir ilçesidir.

Çamoluk Haritadaki Yeri:

ÇAMOLUK HANGİ İLİN İLÇESİDİR?

Çamoluk, Giresun'un bir ilçesidir.

ÇAMOLUK TARİHÇESİ

Eski adı Mindeval'dir. Çamoluk ilçesi, Kelkit Irmağı'nın oluşturduğu vadi üzerinde yer alır. Daha önceleri köy olan Çamoluk, Kurukol ve Yuvacık köylerinin de sınırlarına katılmasıyla 31 Aralık 1986'da belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Çamoluk 20.05.1990 gün ve 20523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2644 sayılı kanunla ilçe oldu. İlçenin ilk kaymakamı 26.08.1991 tarihinde göreve başladı. Çamoluk'ta 15.07.1990 tarihinde yapılan referandum sonucu Çamoluklular, Giresun iline bağlı kalmayı kabul ettiler.