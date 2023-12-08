Çamlıyayla'da Yeni Katlı Otopark Hizmette

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış' mottosuyla hayata geçirdiği 'Çamlıyayla Katlı Otoparkı' hem park sorununu ortadan kaldırması, hem de faydalanabilecekleri sosyal alan oluşturmasıyla ilçe halkının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Katlı Otopark, ayrıca her Cuma Çamlıyayla pazarcı esnafını da ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış' mottosuyla hayata geçirdiği ' Çamlıyayla Katlı Otoparkı' hem park sorununu ortadan kaldırması, hem de faydalanabilecekleri sosyal alan oluşturmasıyla ilçe halkının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Katlı Otopark, ayrıca her Cuma Çamlıyayla pazarcı esnafını da ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış' mottosuyla hayata geçirdiği 'Çamlıyayla Katlı Otoparkı' hem vatandaşların park sorununu ortadan kaldırması, hem de faydalanabilecekleri sosyal alan ihtiyacına çözüm sunması ile ilçe halkının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilçeye kazandırılan 2 bodrum ve 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı ve 121 araç kapasiteli otopark; konser, nikah, kına ve düğün gibi etkinliklerde kullanılmasının yanı sıra, her Cuma Çamlıyayla pazarcı esnafını da ağırlıyor. Yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve soğuktan dolayı tezgah açmakta zorlanan pazarcı esnafı, artık her Cuma tezgahlarını gönül rahatlığıyla açmanın mutluluğunu yaşıyor. Hem ilçe esnafı, hem de pazarcılar yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen hizmete, Başkan Vahap Seçer ile kavuşmanın memnuniyetini yaşıyor.

KAYA: "ÇAMLIYAYLA OTOPARKI BÖLGE HALKININ İHTİYACINA GÖRE ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de MerPark Sorumlusu olarak görev yapan Ersin Uğur Kaya, Çamlıyayla'nın özellikle yaz döneminde nüfusunun arttığını ve çok ciddi bir otopark ihtiyacı olduğunu, pazarcı esnafının da ürünlerini zor şartlar altında satmaya çalıştıklarını belirterek, "Otopark alanında yerel üreticilerimiz, kendi tarlalarında ve bahçelerinde ürettikleri ürünlerini, çok cüzi bir kira bedeli ödeyerek rahat ve daha hijyenik bir şekilde tüketiciye doğrudan ulaştırıyor. Ayrıca vatandaşların etkinliklerini yapabilecekleri çok rahat bir yer de yoktu. Şu anda konser, nikah, kına ve düğün gibi etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ, ÇAMLIYAYLA KATLI OTOPARKI SAYESİNDE RAHAT BİR NEFES ALDI

Çamlyayla'da esnaflık yapan Fatma Tepebağlı, otoparkın oldukça güzel yapılmış bir mekan olduğunu söyleyerek, "Hem trafiği rahatlatması, hem de pazarcılar açısından yapılmış güzel bir mekan. Otopark yapıldığı için insanlar arabalarını oraya koyuyor ve daha rahat oluyoruz. Güzel bir hizmet oldu" dedi.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan İsmail Yıldırım, otopark hizmeti sayesinde çok rahat ettiğini dile getirerek, "Daha önce yazın sıcaktan, kışın da soğuktan ve yağmur çamurdan dolayı rahatsız oluyorduk. Çoğu zaman kötü havalarda tezgahımızı açamıyor ve o gün gelir elde edemiyorduk. Vahap Başkanımız, bize hak ettiğimiz hizmeti verdi" dedi. İnsanların artık rahatlıkla arabasını park edecek yer bulduğunu da ifade eden Yıldırım, "Çarşı içi çok rahatladı. Herkes önceden arabalarını yol kenarlarına bırakırken, şimdi otoparka bırakıyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer pazarcı esnafı Mehmet Akkaş ise, "Burada büyük bir otopark sorunu vardı. Daha önce çektiğimiz çileleri biz biliriz. Önceden çadır kurardık. Yağmur yağdı mı bütün mallarımız ıslanırdı, fırtına çıktığında mallarımız uçardı, rezil olurduk. Çok güzel bir hizmet oldu. Yollarımız da çok güzel yapılıyor " şeklinde konuştu.