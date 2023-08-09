Çamlıyayla'da Üretici Kadın Stantları Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Çamlıyayla'da yaz aylarında nüfusu artan bölgede üretici kadın stantları kuruldu. Stantlarda, özellikle Çamlıyayla'ya özgü olan iğne oyası el işi ürünler de yer aldı. Kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürmek için ürettiklerini satma imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve kadınların emek harcayarak ürettikleri ürünlerini rahatlıkla satabilme olanağı sağlayan üretici kadın stantları, yaz aylarında nüfusu katlanan Çamlıyayla'da kuruldu. İlçe merkezinde kurulan stantlara yaylacılar yoğun ilgi gösterirken, özellikle Çamlıyayla'ya has olan iğne oyası el işi ürünler de stantlarda yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, iğne oyasını sabırla işleyen kadınların, emeklerini kazanca dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Çamlıyaylalı kadınlar, burada kendi ürettiklerini satıyorlar. Çamlıyayla, iğne oyasının merkezi ve biz de iğne oyasını yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

İğne oyasının çok önemli bir turistik değer olduğunu ifade eden Dokucu, "Turizm noktasında, iğne oyasının halen yerini bulamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Mersin'de de iğne oyasının tanıtılması ve pazarlanması konusunda çalışmalarımız var. Kadınlarımız, gördükleri herhangi bir çiçeği iğne oyasıyla sanat eserine dönüştürebiliyorlar. Bu eserler yapımı günlerce süren, duygu yüklü özellikte. Ama bıkmadan usanmadan devam ediyorlar. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ürünlerin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İğne oyası işleyen Zahide Şimşek ise "Üniversite mezunuyum. Belli bir süre özel sektörde çalıştım. Kendi işimi kurmak için uğraşıyorum. İğne oyası, takı, tasarım üretiyorum. Kendim tasarlıyorum. Oyalarımı kendim yapıyorum. Böylece aile bütçesine katkıda bulunuyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN