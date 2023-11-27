Çamlık Mahallesi'nde 40 Yıllık Tapu Sorunu Çözüldü

Çamlık Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan tapu sorunu çözüme kavuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Hamdolsun mahallemizin 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturduk. 360 dönümlük alanda 230 parselde tapuları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi'nin 40 yıllık tapu sorunu Güngör'ün yoğun gayretleri neticesinde çözüme kavuşturuldu. Bu noktada Çamlık Mahallesi'nde tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Programda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, muhtarlar ve mahalle sakinleri yer aldı.

Muhtar Ay'dan Başkan Güngör'e Teşekkür

Tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, gayretleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür eden Çamlık Mahalle Muhtarı Abdullah Ay, "Mahallemizde uzun yıllardır imardan kaynaklı bir tapu sorunu vardı. Bakanlığımız tarafından imar çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'ün çok büyük emeği var. Çok heyecanlıyız, bugün tapularımıza kavuşuyoruz. Hayrettin Güngör Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun"

Teslim edilen tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün mutluyuz, sevinçliyiz. Çamlık Mahallemiz için çok özel bir gün. Hamdolsun mahallemizin 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturduk. 360 dönümlük alanda 230 parselde tapuları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Fiyatlandırma konusunda da mevzuatın bize verdiği en uygun miktarı belirledik. Fiili olarak buradaki maliyetin yaklaşık 3'te 1'i kadar bir maliyetle hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Ayrıca çok uygun imkanlar da sağladık. Peşin alınması durumunda yüzde 10, 5 yıla varan da taksit yapılabiliyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de mahallemizin tüm ihtiyaçlarını peyderpey yerine getireceğiz" cümlelerini kaydetti.

"Çamlık'ın Kronikleşen Sorununa Neşter Vuruldu"

Çamlık Mahallesi'nin kronikleşen tapu sorununa neşter vurulduğunu belirten Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Çamlık Mahallesi'nin 40 yıllık sorununa bugün neşter vuruldu ve vatandaşlarımızı mutlu edecek bir şekilde çözüldü. Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrin bu tür sorunlarıyla çok yakından ilgilendiğini biliyorum. Artık kronikleşmiş adeta çözülemez denilen bir aşamaya gelen tapu sorunun bugün çözüme kavuştuğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ