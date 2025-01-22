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Çamlıca yangında ölen var mı?

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın nedeniyle havaya yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. Peki, Çamlıca yangında ölen var mı?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çamlıca tepesi üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Çamlıca yangında ölen var mı?

ÇAMLICA YANGINDA ÖLEN VAR MI?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çamlıca tepesi üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Yangının neden çıktığına dair ve ölen olup olmadığına dair henüz bilgi mevcut değil...

Ayrıntılar geliyor...

Çamlıca yangında ölen var mı?

Çamlıca yangında ölen var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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