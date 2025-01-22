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Çamlıca yangın SON DAKİKA! İSTANBUL Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

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Çamlıca'da çıkan yangına dair son dakika bilgileri geliyor. Yangının çıktığı yer ve detayları henüz netleşmiş değil. İlgili birimlerin olaya hızla müdahale ettiği ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor.

Çamlıca'da çıkan yangınla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yangının çıktığı yer ve detayları henüz netleşmiş değil. İlgili birimlerin olaya hızla müdahale ettiği ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÇAMLICA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca bölgesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Üsküdar'da, bir inşaat sahasında işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika görüntüleri:

Çamlıca yangın SON DAKİKA? Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

Çamlıca yangın SON DAKİKA? Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

Çamlıca yangın SON DAKİKA? Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

Çamlıca yangın SON DAKİKA! İSTANBUL Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

Çamlıca yangın SON DAKİKA! İSTANBUL Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?

Çamlıca yangın SON DAKİKA! İSTANBUL Çamlıca nerede yangın çıktı, yangın söndü mü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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