Camilla, Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve tahtın varisi ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir. Kocası tahta geçince kendisi otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır. Peki, Camilla'ya neden Konsort Kraliçe deniyor?

Camilla'ya neden Konsort Kraliçe deniyor? Camilla, Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve tahtın varisi ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir. Kocası tahta geçince kendisi otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır. Peki, Camilla'ya neden Konsort Kraliçe deniyor? İşte detaylar...

KONSORT KRALİÇE KİME DENİR?

Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.

Buna karşılık, bir konsort kraliçe, (genellikle) hükümdar eşinin ölümü üzerine tahtı miras alarak kraliçe veya imparatoriçe haline gelen bir hükümdarın tüm güçlerine sahip kendi başına bir hükümdar olabilir.

Hüküm süren bir kraliçenin kocasının eşi yani konsort kral unvanı nadirdir. Örneğin İskoçya'dan Henry Stuart, Navarra'dan Antoine Bourbon-Vendôme, İspanya'dan Dük Francis, Portekiz'den II. Ferdinand.

Hükümdarın dışında başka bir unvana sahip olduğu durumlarda, karısı, prenses eşi veya imparator eşi gibi dişil eşdeğer karşılığı olan unvanlar ile anılır. Çok eşliliğin geçmişte uygulandığı (Fas ve Tayland gibi) veya bugün uygulandığı (Zulular ve Yorubalar politikaları gibi) monarşilerde, kralın eşlerinin sayısı değişir. Fas'ta Kral VI. Muhammed geçmişteki bu geleneği bozdu ve karısı Lâlle Selma'ya prenses unvanı verdi. Kral VI. Muhammed'in saltanatından önce, Fas monarşisinin böyle bir unvanı yoktu. Tayland'da ise hem kral hem de kraliçe kraliyet soyundan olmalıdır.