Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Camilla Kraliçe olabilecek mi? Camilla Kraliçe olabilir mi?

Camilla Kraliçe olabilecek mi? Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Camilla Kraliçe olabilecek mi? Camilla Kraliçe olabilir mi? İşte detaylar...

CAMİLLA KRALİÇE OLABİLECEK Mİ?

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

CAMİLLA KİMDİR?

Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve tahtın varisi ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır.

Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.

Unvanları

17 Temmuz 1947 – 4 Temmuz 1973: Bayan Camilla Rosemary Shand

4 Temmuz 1973 – 3 Mart 1995: Bayan Andrew Parker Bowles

3 Mart 1995 – 9 Nisan 2005: Bayan Camilla Parker Bowles

9 Nisan 2005 – günümüz? Kraliyet Altesleri Cornwall Düşesi (İskoçya'da Rothesay Düşesi)

Ayrıca yasal olarak, Camilla Galler Prensesidir, ancak kocasının en yüksek rütbeli yan unvanı olan Cornwall Dükü'nün kadınsı biçimini kullanmaktadır, çünkü Galler Prensesi unvanı, bu unvanın önceki sahibi Diana ile benimsenmiştir. Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanını taşır. Düşes, Galler Prensi'nin Kral olması durumunda yasal ve otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır. Fakat Düşesin Kraliçe olarak değil Prenses olarak anılması planlanmıştı. Fakat II. Elizabeth, saltanatının 70. yıldönümü nedeni ile yayınladığı mesajında, Charles'ın tahta çıkması üzerine Camilla'nın "Kraliçe Konsort olarak bilinmesinin" "içten dileği" olduğunu belirtti.

KRALİÇE ELİZABETH ÖLÜNCE NE OLACAK?

Kraliçe'nin vefat etmesi durumunda ise uygulanacak tüm prosedürler yıllar öncesinden belirlenmiş durumda. Hatta 2018 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapılmıştı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katılmıştı.

10 GÜN YAS İLAN EDİLECEK

İngiliz Daily Mail gazetesi'nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

RAHATSIZLIĞI SONRASINDA HAZIRLANMIŞTI

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

ULUSAL MARŞ YAYINLANACAK

BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi. BBC'nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell'in Kraliçe'nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe'nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe'nin fotoğrafını koyacak.

CENAZE TÖRENİ 12 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edildi.