Camilerin ısınma, aydınlatma ve birçok farklı gideri mevcut olması nedeniyle vatandaşlar Camilerin elektrik parasını kim ödüyor? Sorusunu merak ediyor ve Camilerin elektrik parası kim tarafından ödeniyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Camilerin elektrik parasını kim ödüyor? Camilerin elektrik parası nasıl ödenir? Camilerin elektrik parası kim tarafından ödeniyor?

Camilerin elektrik parasının kimin tarafından ve nasıl ödendiği vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelmiştir. Birçok vatandaş Camilerin elektrik parası nasıl ödenir? Ve Camilerin elektrik parası kim tarafından ödeniyor? Sorularını merak ediyor. Bu haberimizde merak edenler için Camilerin elektrik parasını kim ödüyor? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Camilerin elektrik parasını kim ödüyor? Camilerin elektrik parası nasıl ödenir? Camilerin elektrik parası kim tarafından ödeniyor?

CAMİLERİN ELEKTRİK PARASINI KİM ÖDÜYOR?

Ülkemizde camilerin elektrik faturaları devlet tarafından ödenmektedir. Fakat ısınma ve soğutma faturaları ise cami cemaati ve dernekler tarafından ödenmektedir.