Sosyal medyada dolaşan bir video hem tepki çekti hem de tartışma yarattı. Hangi ilde ve hangi camide çekildiği belli olmayan videoda camide nikah kıyıldığı ve pasta kesildiği görülüyor. Görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Görüntülerin Türkiye'ye ait olmadığı öğrenildi. İlgili görüntünün Almanya'da bir camide kayıt edildiği öğrenilirken akılara şu soru geldi. Camide nikah kıyılır mı? Camide nikah kıymak caiz mi? Camide nikah kıymak uygun mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medyada servis edilerek tartışma konusu olan camide nikâh kıyılmasına dair görüntülerin Türkiye'ye ait olmadığı öğrenildi. İlgili görüntünün Almanya'da bir camide kayıt edildiği öğrenilirken akılara şu soru geldi. Camide nikah kıyılır mı? Sorusunun yanıtı vatandaşlarca gün boyu aratılırdı. Peki, Camide nikah kıymak caiz mi? Camide nikah kıymak uygun mu? Camide kıyılır mı? Detaylar haberimizde...

CAMİDE NİKAH KIYILIR MI?

Nikah kıyan çift ile ilgili, "Bara pavyona gitmemişler camiye gelmişler." ifadelerini kullanan Profesör Karataş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.) döneminde de camide nikah kıyıldığını vurgulayarak yapılan sosyal medyada yapılan algı operasyonlarına ve linç kültürüne tepki gösterdi. Yapılanın helal olduğunu herhangi bir saygısızlığın olmadığının altını çizen Karataş'ın açıklamaları kafa karışıklığını giderdi.

CAMİDE NİKAH KYMAK CAİZ Mİ?

Camilerde Allah'ın koyduğu haram ve helal kurallarına uygun olacak şekilde nihak kıyılmasının caiz olduğu İslam alimleri tarafından belirtiliyor.

CAMİDE NİKAH OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan camide nikah vidoesu pek çok kişi tarafından tartışıldı. Videoda yanlış bir şey olmadığını düşünenler olduğu gibi caminin ibadet yeri olduğunu düşünenler de var. 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törende çiftin dini nikahı camide kıyıldı. Dini nikahta pasta kesen ve görkemli bir masa hazırlanması adres olarak da caminin seçilmesi vidoyu izleyenler tarafından eleştirildi.