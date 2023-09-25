Camelot Maritime, Yaza Veda Etkinliğiyle Kruvaziyer Turizmine Dikkat Çekti

Kruvaziyer turizmindeki çalışmalarıyla bilinen Camelot Maritime, düzenlediği özel etkinlikle yaza veda etti.

Sarayburnu Limanı'ndaki programa İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'nın yanı sıra çok sayıda kuruluş temsilcisi ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "2023 yılı baz alındığında nisanda 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız mayısta 176 bin 840'a, haziran ve temmuzda ise yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı." dedi.

Çavuşoğlu, bu oranda yükselmesi halinde 2023 sonu itibarıyla 1 milyon kruvaziyer yolcu rakamını aşarak, Cumhuriyet tarihinde rekor kırabileceklerini belirtti.

Türkiye'de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firmanın Camelot Maritime olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "2008'den bu yana denizcilik sektörümüze katma değer kazandırmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da denizcilik alanında yatırımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak Türkiye'nin kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir noktada yer aldığının altını çizerek, Türkiye'de denizcilik için özel bir bakanlık kurulması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından "Yaza Veda" etkinliği müzik ve dans performansıyla sona erdi.