Camdaki Kız yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm olmayacak mı? Bugün Camdaki Kız saat kaçta başlıyor?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Camdaki Kız yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm olmayacak mı? Bugün Camdaki Kız saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız niye yok? Camdaki Kız neden başlamadı? merak etti. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız saat 8'de değil mi? Camdaki Kız neden hala başlamadı? İşte detaylar...
Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm olmayacak mı? Bugün Camdaki Kız saat kaçta başlıyor?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Camdaki Kız bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bugün Berat Kandili olduğu için Kanal D'de akşam saat 19:15'de Berat Kandili özel programı olacak. Program bittikten sonra Camdaki Kız saat 20:45 'de başlayacak. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü saat 20:00'da değil 20:45'de ekranlara gelecektir.
- 18:45 - Kanal D Ana Haber
- 19:15 - Berat Kandili
- 20:45 - Camdaki Kız
Bugün 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm saat 20:45 'de başlayacaktır.
Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat