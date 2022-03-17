Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm olmayacak mı? Bugün Camdaki Kız saat kaçta başlıyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

CAMDAKİ KIZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Camdaki Kız bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bugün Berat Kandili olduğu için Kanal D'de akşam saat 19:15'de Berat Kandili özel programı olacak. Program bittikten sonra Camdaki Kız saat 20:45 'de başlayacak. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü saat 20:00'da değil 20:45'de ekranlara gelecektir.

17 MART PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

19:15 - Berat Kandili

20:45 - Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

Bugün 17 Mart Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm saat 20:45 'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

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