Kanal D'nin en beğenilen dizilerinden olan Camdaki Kız 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin hayranları dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak etti. Peki, Camdaki Kız yeni sezon ne zaman 2022? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? Kanal D Camdaki Kız dizisi 3. sezonu ne zaman, hangi gün, hangi ayda başlayacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Camdaki Kız yeni sezonuyla 15 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Camdaki Kızdizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi 15 Eylül Perşembe günü yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

CAMDAKİ KIZ 3. SEZON FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ 3. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sitesinden izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kızdizisi geçtiğimiz sezon her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bu sezon da aynı şekilde yayın hayatına devam etmesi bekleniyor. Henüz yayın günü hakkında duyurulan bir değişiklik olmadı.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER ?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.