Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyordu. Camdaki Kız dizisinin yeni sezon ikinci fragmanının yayınlanmasının ardından Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, izleyicilerin heyecanla beklemekte olduğu Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Camdaki Kız yeni sezon tarihi!

Camdaki Kız yeni sezon tarihi, izleyiciler arasında en çok merak edilen konulardan bir tanesi haline gelmişti. Yeni sezonu heyecanla beklemekte olan izleyicileri sevindirecek olan haber, ikinci sezon ikinci fragmanın yayınlanması ile birlikte duyuruldu. Peki, izleyicilerin heyecanla beklemekte olduğu Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Camdaki Kız yeni sezon tarihi!

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tarihi heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisi, 15 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da izleyicileriyle buluşacak. 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için iki fragman yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLERDİR?

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek ve daha birçok isim Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular.