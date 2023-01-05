Kanal D ekranlarında her hafta perşembe akşamları yeni bölümleri ile bulunan Camdaki Kız, yılbaşının ardından yayın akışında yer almadı. Gelişme sonrası Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merak edildi

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Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, arklı bir yaımı listede görünce Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizinin yılbaşı arasından ötürü ekranda olmadığı düşünülüyor. Camdaki Kız 64. bölümü ile 12 Ocak Perşembe günü seyirci karşısında olacak. Camdaki Kız dizisi 5 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümü ile yayında olmayacak.