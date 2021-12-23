Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 25. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kızı dizi 24. Bölümde Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur. 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 24. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 24. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.

Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor. Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor. Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.

Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor. Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.

Camdaki Kızı dizi 24. Bölümde Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur. 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 24. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 24. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.

Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor. Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor. Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.

Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor. Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.

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