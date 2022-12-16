Camdaki kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 62.Bölüm fragmanı izle

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Ekranların beğenilen dizisi Camdaki kız dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 58. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki kız dizisinin konusu nedir? 62. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki kız dizisininoyuncuları kimlerdir? Camdaki kız hangi kanalda, saat kaçta? Camdaki kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMNDE NELER OLDU?

Nalan'a deli gibi aşık olan Hayri kimsenin uyarısını dikkate almıyor. Nalan istemeye istemeye eve gelse de, Hayri'nin hiç bir şekilde zarar görmesini istemiyor. Gözünü karartan Hayri her şeyi göze alarak Koroğlu Ailesi'nin karşısında duruyor. Nalan, Hayri'nin köşkün etrafında ve kendi yakınında dolanmaması için onu uzak tutmaktadır. Bunu da ona sert bir şekilde söyler. Bu sırada Sedat acı bir haber almıştır ve bu olayın kendi üzerinde yarattığı şoku Nalan'a sarılarak atlatmaya çalışır. Onların bu halini ise, Hayri görmüştür.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır. Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir