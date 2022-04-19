Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? Camdaki Kız 40. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 40. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 40. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kızı dizi 39. Bölümde Feride, Nalan ve Hayri'yi takip ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 39. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 39. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'nin kendisine olan duygularını öğrenirken Feride'den kendini nasıl koruyacak?

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Nalan, çocukluğunda aşk duygusuna Feride'den gördüğü baskıyla adeta tövbe eder. Nalan'ın Feride'yle olan imtihanı devam ederken geçmiş peşini bırakmaz. Billur, bu zor günlerde yine Nalan'ın yanındadır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Hayri'nin Nalan'la olan yakınlığı Feride'yi farklı planlar yapmaya itiyor. Hayri, arkasını her döndüğünde Feride'yi görmeye mahkum oluyor.

Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in serbest bırakılması için karşılığında yüksek meblağda istenir. Selen ve Cavit, rehin alınan Levent'i kurtarabilecek mi?

Nalan, arabada içinde kendi fotoğrafının olduğunu gördüğü Hayri'nin cüzdanını bulur. Nalan yaşadığı şoku atlatıp konağa döndüğünde cüzdanı birilerinin bulabileceği şekilde yere koyar. Feride ise Nalan'ı takip ettiğinde Hayri'nin cüzdanını ele geçirir. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görecek mi?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

Nalan, Feride'nin korkusundan Hayri'yle yan yana gelmeye çekinse de öğrendiği gerçek onu daha da tehlikeye sokar. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görünce ne yapacak?

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