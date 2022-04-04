Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? Camdaki Kız 38. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 38. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 38. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 38. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ve Hayri arasındaki yakınlıktan rahatsız olan Feride, Nalan'ın yanına taşınmaya karar veriyor! Nalan'ı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmamaktadır. Kızını yine bir kıskacın içine sokacaktır.

Camdaki Kız yen bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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