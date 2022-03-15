Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? Camdaki Kız 35. Bölüm fragmanı
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Gündem 15.03.2022 23:45
- Güncelleme:
15.03.2022 23:51 Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki Kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki Kız 35. fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 35. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 35. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Camdaki Kızı dizi 34. Bölümde Nalan, yaşadığı acının ardından toparlanabilecek mi? 10 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 34. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 34. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın acısı Hayri'yle yakınlaşmasına sebep oluyor.
Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaralar. Nalan, gözyaşları içinde bebeğinin acısını yaşarken Feride'nin tepkisi için de ayrıca korkar. Rafet, Selen ve Levent'in hastanede yaptığı konuşmada Sedat'a saldıranların Alp'in adamları olduğunu duyar. Alp'ten hesap sormaya giden Rafet, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini belgeleyen görüntüleri izler. Alp, bebeğin düşmesinin sorumlusu Sedat olduğunu söyleyince Rafet bir kez daha yıkılır..CAMDAKİ KIZYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cana, Feride'nin kendisine yaptıklarından sonra ondan intikam almaya kararlıdır. Bu yüzden Feride ve ailesini araştırması için babasından yardım ister. Diğer taraftan Feride, Nalan'ın Hayri ile olan arkadaşlığından hoşlanmamıştır. Nalan'ı bu konuda uyarır. Sedat ise babasının kendisi hakkındaki planlarını öğrendikten sonra dehşete düşer.
Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak?
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