Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? Camdaki Kız 35. Bölüm fragmanı

Cana, Feride'nin kendisine yaptıklarından sonra ondan intikam almaya kararlıdır. Bu yüzden Feride ve ailesini araştırması için babasından yardım ister. Diğer taraftan Feride, Nalan'ın Hayri ile olan arkadaşlığından hoşlanmamıştır. Nalan'ı bu konuda uyarır. Sedat ise babasının kendisi hakkındaki planlarını öğrendikten sonra dehşete düşer.

Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak?