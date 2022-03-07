Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı İZLE! Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? Camdaki Kız 34. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 34. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 34. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan'ın korktuğu başına geliyor ve bebeğini kaybediyor! Bu acı haber gündeme bomba gibi düşüyor!

CAMDAKİ KIZSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat ve Hayri, Alp'in adamları tarafından saldırıya uğruyor! Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Hayri, Nalan'ın yıkıldığını görünce içten içe merak eder. Nalan ise ayakta durmakta zorluk çeker ve ihanet şoku genç kadına oldukça ağır gelir. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka plan yapar. Nalan, Sedat'tan bu ihanetin hesabını sormak için şirkete gidiyor. Sedat, Nalan'dan fena bir tokat yiyor. Nalan'ı ikna etmeye çalışan Sedat köşeye sıkışıyor.

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