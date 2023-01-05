Camdaki Kız var mı, yok mu, neden yok? 5 Ocak bu akşam Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız ara mı verdi?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Camdaki Kız bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Camdaki Kız yok mu? Camdaki Kız dizisi neden yok? Camdaki Kız bugün yok mu, niye yok? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm niye yok? Camdaki Kız neden yok? İşte detaylar...

Camdaki Kız neden yok? merak edildi. Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu, neden yok? 5 Ocak Camdaki Kız dizisi yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız ara mı verdi, yeni bölüm haftaya mı?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat bugün 5 Ocak Perşembe yeni bölümü yayınlanmayacak.

CAMDAKİ KIZ BUGÜN YOK MU NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisi 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle ara yaptığı düşünülmektedir. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelecek. Site üzerinden paylaşılan duyuru şu şekilde:

Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm tarifi : 12 Ocak 2023

KANAL D 5 OCAK YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yaşamak Güzel Şey

22:15 - Yaşamak Güzel Şey

00:15 - O Kız (Tekrar bölümü)

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo, olay çıkmasını istemezken Hayri'nin ısrarı sabrını taşırır. Muzo, sert bir yumrukla Hayri'yi konaktan uzaklaştırır. Hayri, Nalan'ı görmek için konağa gelir ve olay çıkarır. Feride ile Muzo, Hayri'yi susturup yaka paça konaktan atar. Rafet ve diğer ev halkı olayı görür. Ancak Feride, Hayri olayını bir şekilde kapatmaya çalışır. Nalan Sedat'la çıktığı kısa tatilden döndüğünde annesini karşısında bulur. Feride, Hayri'nin konağa geldiğini ve çıkardığı kaosu Nalan'a anlatır. Nalan, Hayri'nin ne kadar tehlikeli olduğunu anlayınca büyük korku yaşar.

Feride, Nalan'ın Metin ile buluşmasının ardından artık Nalan'a gerçekleri anlatmakta kararlıdır. Nalan, Feride'nin yıllarca sakladığı sırların yüküne, acısına ve hüznüne ortak olur. Nalan ve Feride, büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir. Nalan'ın doğumuyla büyük bir yıkım yaşayan Feride, yaşadıklarını Nalan'a anlatınca rahatlar ancak içindeki korkunun yerini hüzün kaplar.