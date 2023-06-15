Camdaki Kız Sude kim? Camdaki Kız Sude gerçekte kim?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sonrasında Sude karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Sude gerçekte kim?

CAMDAKİ KIZ SUDE KİM?

25 yaşında. Hoş, havalı, seksi, bekar bir kız. Anne babası küçükken ölmüş, teyzesi Refika ile yaşıyor. Sude tipik bir mahalle kızı. Hayattaki tek amacı yağlı bir kapı bulup evlenmek… Fakat bunun için koşulları uygun değil. Bulup bulabileceği en yağlı kapı maalesef Ahmet olacak. Sude iyi yaşamayı seviyor. Giydiğini yakıştırmasını biliyor.Ünlü bir giyim markasının mağazasında tezgahtar olarak çalışıyor. Hırslı, kurnaz ve bencil bir kız olan Sude, Ahmet'i Müjgan'dan koparmaya karar verir. Adamın parasını yiyip bitirmede de herhangi bir sakınca görmez.

Rolü canlandıran kişi ise Tuğçe Karabacak'tır.