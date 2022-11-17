Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 56.bölümünü araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümü merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız son bölüm ne oldu? Camdaki Kız son bölüm İZLE! Camdaki Kız 56.bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Muzo, Nalan ile Hayri'nin ilişkisi olduğunu öğrenip birileriyle paylaşıyor. Hayri ve Nalan'ın hareketlerinden şüphelenen Selen, ikiliyi takip etmeye başlıyor. Feride, geçmişe ait bir sırrın daha ortaya çıkmasından dolayı tedirgindir. Bu durumu yine Nalan'dan gizlemektedir; fakat Nalan, Feride'nin bir şeyleri sakladığından şüphe duymaktadır. Hayri ile olan ilişkisi süren Nalan, Sedat'ın aldığı boşanma kararından habersizdir. Bu sırada Rafet, herkesi şoke eden bir kararı ailesiyle paylaşır. Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.