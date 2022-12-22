Camdaki Kız son bölüm izle! (VİDEO) Camdaki Kız 62. bölüm full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız son bölüm izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında Camdaki Kız dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 62. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız dizisinin son bölümünü izlemek için Camdaki Kız dizisini yayınlayan Kanal D yayın akışlarını veya Kanal D resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hayri Nalan'ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır. Muzo, Hayri'yle her şeyi açık açık konuşur ama Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Billur Hayri ve Nalan'ı buluşturmaya çalışır ama işler beklendiği gibi gitmez. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır.

Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ancak Feride son derece ciddidir. Hayri'yi tamamen Nalan'ın hayatından söküp atmak isteyen Feride, Hayri'yi öldüreceğini söyleyerek Nalan'ı tehdit eder. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır. Cana'dan gelen haber Sedat'ı başta olmak üzere tüm Koroğlu Ailesi'ni yıkar.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat