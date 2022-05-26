Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 44. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince yıkılıyor. 19 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 43. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 43. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, yaşadığı ağır travmalarla nasıl başa çıkacak?

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü bekler.

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olur. Selen, şirketteki hisselerini Sedat'a satmak istediğini ve artık şirketle bağının kalmasını istemediğini söyler. Sedat ise hisseleri alabilecek parasının olmadığını söyleyince Selen, Nalan'ın arsasını Sedat'ın almasını ister. Nalan için her şey daha da zorlaşır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

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CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM İZLE!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

(1. SEZON)

Nalan güzel, zeki ve temiz kalpli genç bir kadındır. Ancak normal kadınlardan çok farklı olan, herkesten sır gibi sakladığı birkaç gizli tarafı vardır. Annesi zannettiği ama aslında anneannesi olan Feride Hanım, gerçek kızı ve Nalan'ın annesi olan Sema'yı yıllar önce kaybedince, tekrar aynı şeylerin olmaması için Nalan'ı çok sıkı tedbirlerde ve katı kurallarla büyütmüştür. Çünkü Sema gençken dayısı tarafından tecavüze uğrayıp Nalan'a hamile kalmıştır ve Nalan'ı doğururken ölmüştür. Bu korkunç olayların tekrar olması korkusuyla Feride Hanım, Nalan'ı korumak için ona her gün korse giydirmekte ve kilosunu hep kontrol etmektedir. Ayrıca onu psikolojik olarak hep baskılmamış, işi şiddete kadar götürmüş ve çocukluğundan beri erkeklerden uzak durmasını emretmiştir. Ona göre Nalan'a hergün giydirdiği bu korse, namus simgesidir.

Diğer taraftan, ülkenin sayılı ailelerinden biri olan Koroğlu ailesinin en küçük ve şımarık oğlu Sedat, kendisinden yaşça büyük, evli ve çocuklu bir kadın olan Cana Yalçın ile yedi yıldır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Babası Rafet Koroğlu, oğlu Sedat'ın Cana ile yaşadığı bu yasak ilişkiye aşırı karşı olmasına rağmen bir türlü onlara mani olamamıştır. Sedat'ın, yıllarca çalışıp kurduğu şirketini ve soyadını daha fazla kirletmesine engel olmak için kesin bir çözümle onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir. Ama Rafet dışındaki herkes, Rafet'in Sedat ile evlendirmek istediği kıza karşı çıkar. O gün Sedat'ın ablası Selen, şirketlerinde iç mimar olarak çalışan Nalan'ı görür ve görür görmez onun Koroğlu ailesi için harika bir gelin adayı olduğuna karar verir. Evdeki herkesle, babasının gelin almak istediği kızdansa Nalan'ın çok daha iyi ve düzgün olduğu konusunda konuşur ve onları ikna eder. Sedat başta bu işe hiç sıcak bakmasa da, babasının son derece kararlı olduğunu anlayınca kabul etmek zorunda kalır ve Nalan'ı çok beğenen Rafet Bey, o akşam Nalan'ın babası Adil Bey'i arayıp ona niyetlerini açar.

Derken Sedat ve Nalan hızla evlilik yoluna girerler. Bu sürede Sedat'ın abisi ve kambur bir adam olan Muzaffer (Muzo) Nalan'ı tanıdıkça hislerine engel olamaz ve ona aşık olur. Bunu kimseye söylemeyip içine gömer. Sedat ve Nalan nişanlanırlar. Ama Rafet Bey'in düşündüğünün aksine, Nalan'ın varlığı Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi bitiremez. Gizli gizli hâlâ buluşmaktadırlar. Hatta Sedat ve Nalan'ın düğününün olduğu gece bile otelde ilişki yaşarlar. O esnada onları iki kişi görür. Biri Sedat'ın annesi Gülcihan Hanım'dır. Gördüğü şeyle kahrolan Gülcihan Hanım, o gece kimseye bir şey söyleyemese de ertesi gün Sedat'ı karşısına alıp onu son kez ve çok sertçe uyarır. Biri de Feride Hanım'dır. Daha önce bu ilişkiyi bizzat Cana'dan duyan Feride Hanım, Nalan'ın Sedat'a aşık olduğunu bildiğinden, onun mutluluğu için bu gerçeği Nalan'a şimdilik söylememe kararı alır. Ama düğün gecesi olanları gördükten sonra çok sinirlerdir ve aniden Cana'nın karşısına dikilip onu çok sert bir şekilde uyarır. Uyarmakla kalmayıp, onu Sedat'tan uzak durması için açıkça tehdit eder. Artık ikisinin karşısında olduğunu söyler.

Nalan ve Sedat düğünden sonra odaya çıkarlar. Sedat Nalan ile yakınlaşmak istese de, Nalan annesinin sözlerini ve büyütülüş şeklini hatırlar ve Sedat'ın yanından kaçar gibi gider. Ağlayarak soluğu annesinin yanında alır. Ona çok kötü olduğunu söyler ve yardım etmesini ister. Ancak Feride Hanım artık evlendiğini, kendi başının çaresine bakmasını ve kocasının yanına dönmesini söyleyerek Nalan'ı kapıdan gönderir. Nalan kapanan kapının önünde çöküp ağlar. Ağlarken, omuzunda 'Hayri' yazan kart asılı olan ve yüzünü görmediğimiz bir adam, ağlamakta olan Nalan'ın omuzlarına usulca kırmızı bir şal bırakır.

(2. SEZON)

Nalan ve Sedat artık evlenmişlerdir. Fakat Nalan hâlâ korkudan Sedat'a yaklaşamamaktadır. Bunu bilen Feride Hanım Nalan'ı hergün yapması gerekeni yapmadığı konusunda sıkıştırır. Nalan çok dener ama bir türlü başaramaz. Hep kendini geri çeker. Bu arada Sedat ve Cana'nın ilişkileri hâlâ devam etmektedir. Cana, Nalan hakkında yalan bir haber yaptırır ve hem Nalan'ı hemde Koroğlu ailesini karalamaya çalışır. Bunu yaparken kendini ve yasak ilişkilerini ele verir. Kocası Alp Cana'ya Sedat'tan gelen mesajları görünce Cana'yı evden kovar. Ama Cana ne yapıp ne edip tekrar onu kandırmayı başarır. Rafet Bey ise tüm bu olanların etkisiyle otelde kalp krizi geçirir. Yüzünü ilk kez o zaman gördüğümüz Hayri, Rafet Bey'in hayatını kurtarınca onun gözüne girer ve Koroğlu malikanesinde şoför olarak işe girer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Nalan, tüm korkularını bir kenara bırakıp nihayet Sedat ile yakınlaşmayı başarır. Ama Rafet Bey'in aldığı karar, Nalan'ın mutluluğuna gölge düşürür. Çünkü Rafet Bey, şirketin başkanlığından istifa edeceğini ve yerine üç çocuğundan en hakedeni geçireceğini söyleyerek bütün evi karıştırır. Sedat da Selen ve Muzo gibi bu koltuğu çok istemektedir. Bu isteği uğruna babasının asla kabul edemeyeceği bir şey yapınca Rafet Bey onu evlatlıktan reddeder ve başkanlıktan istifa etmeyeceğini söyler. Sedat'ın yaptığı şey, Rafet Bey'in nefret ettiği eniştesi Cavit'ten yardım almasıdır. Sedat reddedilmeyi hazmedemez ve evi terk eder. Artık aklında burada kalmak kesinlikle yoktur. Bu Cavit Bey ile konuşup bütün hisselerini ona satmak istediğini söyler. Cavit Bey kabul edince Sedat Cana'ya yurt dışında kaçmayı teklif eder. Cana bu sefer paralarının olduğunu duyunca kabul eder. Sedat Nalan'a boşanmak istediğini söyler ve Feride Hanım bunu duyup, Nalan gittikten sonra Sedat'ı sertçe uyarır. Ancak Sedat ona kulak asmaz. Cavit Bey, Sedat ile Cana gidecekken son anda hisseleri satın almaktan vazgeçer. Sedat havaalanında parasız kalır. Birden karşısında Nalan'ı bulunca, başka çaresi olmadığı için onunla birlikte eve döner. Muzo, Nalan'dan duyduklarından sonra kendine sahte bir sevgili bulur. Bulduğu kız bir hayat kadını olan Melisa'dır. Nalan, Sedat, Muzo ve Melisa birlikte yemeğe gidince Sedat, Melisa ile geçmişte bir ilişki yaşadığı hatırlar ve panik olur. Ancak Melisa hiç bir şey bilmiyormuş gibi yapınca Sedat da aynısını yapar. Ama Melisa, Sedat ile olduğu gecenin görüntülerini kaydetmiştir ve Sedat onu tehdit etmeye kalkınca bunu Sedat'a söyler. Sedat bunu suyunca yine Cavit Bey'den yardım ister. Ancak Cavit Bey, Nalan'ın bu görüntüleri görmesine engel olamaz. Nalan gördüklerinden sonra evi terk eder. Bunu duyan Muzo şaşırır ve nedenini öğrenmek için onunla buluşmayı teklif eder. Nalan Muzo'ya niçin evi terk ettiğini söyleyince, Muzo Melisa ile olan bu sahte ilişkisini bitirir. Feride Hanım Nalan'ın evi terk ettiğini öğrenince onun kaldığı, arkadaşı olan Billur'un evine gider ve onu evine ve Sedat'a geri dönmesi için ikna eder. Ayrıca ikisi de Nalan'ın hamile olup olmadığından şüphelenmektedir. Nalan, biraz da bu şüphe sayesinde Sedat'a geri döner. Cana, önce Sedat'a çok kızsa da, sonradan yine bir araya gelirler. Alp bunu yine öğrenince bu sefer çocuklarını alıp Cana'dan habersiz evden gider. Cana sinirden ne yapacağını bilemez halde Koroğlu malikanesine gider. Rafet Bey'den yardım ister ve onu üstü kapalı tehdit eder. Ama Rafet Bey onun tuzağına düşmez ve Cana'yı evden gönderir. Cana, önce Alp'ten, sonra Rafet Bey'den, sonra da Feride Hanım'dan yediği darbelerle iyice dengesizleşir. Son çaresi olarak yıllardır görüşmediği babasını arar. Nalan test yaptırır ve sonuç pozitif çıkar. Bu haberle Sedat, Nalan ve Feride Hanım sevinirken, Muzo ve Hayri kahrolurlar. Sedat bu haberle mutlu olsa da, Cana ile görüşmeyi bırakmaz. Ve Nalan ile doktora gidecekleri gün ona yalan söyleyip Cana ile buluşur. Cana ona, Feride Hanım'ın onu evinin bodrumuna kapattığını ve ona korkunç şeyler yaptırdığını söyler. Bir süre görüşmemeleri gerektiğini de ekler. İkisi de korkuyla konuşurlarken aniden karşılarında Nalan'ı bulurlar. Nalan Sedat'ı eve gönderip Cana ile baş başa konuşur ve ona bir daha asla karşılarına çıkmamasını çok sert bir dille söyler. Nalan Cana'nın yanından ayrılıp eve gider ve Sedat'ı da aynı şekilde ikaz eder. Ona bunun son şansı olduğunu söyler. Alp, Cana'nın babasını aradığını öğrenince çok öfkelenir. O öfkeyle Nalan'ı arar ve buluşmayı teklif eder. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğini söyler. Nalan kabul eder ve bir restoranda buluşurlar. Alp, Nalan'ın karşısına geçer ve ona, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin hâlâ devam ettiği söyler. Nalan duyduklarıyla şok içerisinde kalır. Ancak şoku atlattıktan sonra Alp'e inanmaz. Alp onu ikna etmeye çalışsa da dinlemez ve restorandan çıkar. Nalan ona inanmasa içinde büyük bir şüphe vardır. Bu şüphenin etkisiyle Sedat ile büyük bir kavga ederler ederler ancak Sedat, bunun yıllar önce olmuş bitmiş bir şey olduğu konusunda Nalan'ı ikna eder. Nalan ikna olmuş gibi görünse de Sedat'a kırgındır. Sedat ise, yalanlarını ortaya çıkaran ve herşeyi bozan Alp'e çok öfkelidir ve bu öfkeyi, Levent ile birlikte bir gece onu döverek çıkarır. Ona tehditler savurup giderler. Bu arada Nalan, zor zamanında çok yanında olan Hayri ile yakınlaşmıştır. Sedat, Nalan ve Hayri beraber Belgrad Ormanı'na giderler. Dolaşırlarken birden Alp'in tuttuğu adamlarla karşılaşırlar ve çok büyük bir kavgaya tutuşurlar. Nalan korkuyla ve endişeyle kenarda dururken, karnında bir ağrı hisseder ve kıvranmaya başlar. Hayri ve Sedat Nalan'ı apar topar hastaneye götürürler. Hastanede doktor beklerlerken Nalan'dan kan gelir.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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