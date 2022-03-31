Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 37. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla baş edemezken bir de Feride'nin katı kurallarını uygulamak zorunda kalır. Feride, Adil'in arkasından Nalan'ın kesinlikle ağlamasını istemez. Nalan, ağlaması halinde Feride'nin de kendini terk edeceğini söyler. Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Nalan, babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

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CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

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