Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 46. bölüm HD izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? 9 Haziran Kanal D Camdaki Kız full bölüm izle! - Haberler

Camdaki Kız, ilk bölümü 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 46. bölüm HD izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? 9 Haziran Kanal D Camdaki Kız full bölüm izle! Camdaki Kız dizisi son bölüm HD izle! İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan karşısına çıkıyor!

Feride, Nalan'ı korumak için Cana ile uğraşır. O çocuğun doğmamasını sağlayacaktır. Ancak bunu başaramaz. Nalan gerçeği öğrenince Cana'nın peşine düşer. Nalan ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 45. Bölümde Hayri, Nalan'ı bırakamayınca konağa geri dönüyor. 2 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 45. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 45. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan ve Hayri arasında kıskançlık krizi iyice alevleniyor!

Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Hayri, Nalan'ı geride bırakamadığı için memleketine gidemeyince konağa geri dönüyor. Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Gülcihan, Muzo'nun Pera'yla evlenmemesi için gerçekleri açıklar. Rafet ise bu durumdan en zararlı çıkan kişi olur. Muzo, Pera'yı affedebilecek mi?

Nalan, Feride'nin konaktan ayrılırken bıraktığı mektubu okur. Feride, Nalan'a karşı sert duvarlarının nedenini acı dolu cümlelerle anlatır. Nalan, annesi bildiği Feride'yi kaybetme korkusuna kapılır. Ancak bu mektup Feride için geri konağa ve Nalan'ın yanına geri dönme planıdır. Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar. Sedat, Feride'nin öğrenmesi ve verdiği sert tepkiyle iyice köşeye sıkışır. Nalan, Hayri'nin memlekete neden gitmek istediğini sorsa da öğrenememiştir. Hayri ise bir tek Billur'a anlatır. Billur da durumla ilgili Hayri'ye destek olmak ister. Ancak Nalan'ın Hayri ve Billur'u takip etmesiyle olaylar iyice karışık hale gelir.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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